Spray al peperoncino a Pavia e Cremona ora è allarme per l'effetto emulazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RISCHIROMA Ora tutti dicono che «l'emulazione non può essere tollerata», che questi ragazzi «vanno puniti severamente», ma gli attacchi con gli spray al peperoncino non sono di oggi: almeno una trentina solo nell'ultimo anno. E se non sarà questa sostanza urticante a mettere a rischio la loro vita, sarà qualche altra moda pericolosa, come è accaduto per i suicidi ordinati dalla Blue whale, o per i selfie sui binari dei treni. Ieri è successo di nuovo in due scuole lombarde, a Pavia e Soncino (Cremona), altri giovanissimi hanno...