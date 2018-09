«Spose scollate? Certe invitate anche di più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Mica sono solo le spose, anzi. Spesso scollature, minigonne e abiti poco consoni a una funzione religiosa, solleticano la fantasia di testimoni e invitate. Per non parlare magari di certe mise maschili, dove per si sconfina nel buon gusto e non nel decoro. Ma ora sono i parroci a dire stop, che è ora di mettere un freno a una certa deriva nelle chiese.LE REAZIONII sacerdoti veneziani raccolgono la doglianza e la provocazione don Cristiano Bobbo, parroco di Oriago, paese della Riviera del Brenta alle porte di Mestre provenendo...