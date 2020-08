LA STRATEGIA

ROMA Il testo Unico dello Sport non andrà in Consiglio dei Ministri. Impossibile avviare una discussione con la tempesta che si è scatenata. Il Ministro Spadafora avrebbe voluto chiudere la partita questa settimana. Tutto rinviato in autunno (entro i primissimi giorni di settembre). D'altronde c'è la possibilità di una proroga fino al 30 novembre. Ma i tempi sono stretti. Anzi strettissimi. E qualcuno prevede anche la possibilità di spacchettare in più decreti la riforma. Cosa succede se dovesse scadere la delega? Si rimanderebbe tutto alla prossima legislatura. Fra un anno scatteranno le Olimpiadi di Tokyo e per l'Italia c'è il serio rischio di non partecipare sotto la propria bandiera. E poi c'è il faro sempre acceso del Cio che chiede chiarimenti. Non più di un paio di settimane fa il presidente Bach aveva dichiarato: «Avevamo avuto rassicurazioni, siamo fiduciosi che si trovi una soluzione che rispetti la carta olimpica e il ruolo del Coni. Mi aspetto progressi, al più tardi nelle prossime settimane». Nessuna schiarita, anzi la situazione è precipitata. E lo sport italiano è nell'imbarazzo. Soprattutto perché il partito espressione del ministro Spadafora l'ha messo all'angolo perché contesta la restituzione di un ruolo centrale al Coni a discapito di Sport e Salute. Poi secondo alcuni ci sarebbe anche il problema di un eccesso di delega. Il riordino di Sport e Salute non è esplicitamente compreso né tra i principi di delega né tra le ulteriori disposizioni del disegno di legge in esame. D'altronde Sport e Salute non rientra propriamente nella definizione di organismo sportivo. Dimissioni minacciate e rimaste in sospeso in attesa del colloquio chiarificatore con il premier Conte. Tra l'altro proprio lui si era preso l'impegno rassicurando il Comitato Olimpico Internazionale. E Spadafora è il referente con cui il Cio si è interfacciato. Tra l'altro all'Italia sono state consegnate le chiavi dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La situazione è critica. C'è urgenza di una svolta. Si è perso tantissimo tempo dopo la riforma varata dall'ex ministro Giorgetti. L'idea, ora, è quella di mettere intorno ad un tavolo le varie forze politiche e limare gli spigoli. C'è chi spinge per convocare degli Stati Generali dello sport per ascoltare le istanze di tutti e trovare finalmente una soluzione condivisa. E' solo un'idea al momento. I pensieri restano confusi. L'unica certezza è che bisogna fare presto. E soprattutto che la Legge che passerà non sarà affatto questa.

GIUNTA E CONSIGLIO

L'imbarazzo generale ha finito per ricompattare i presidenti delle Federazioni. Non più di un anno fa quando uscì il testo della Riforma le 5 principali federazioni calcio, volley, basket, nuoto e tennis fecero cartello a favore del cambiamento. Un asse indirizzato contro l'attuale presidente del Coni, Malagò. Oggi, invece, lo sport ha ritrovato unità. Fondamentale secondo i più che intraprendere questa battaglia. «E' una legge contro lo sport» l'attacco che fanno tutti i presidenti che soprattutto lamentano un mancato coinvolgimento nella scrittura del testo. Gli sono state inviate 8 slide e nulla più. Oggi a Palazzo H si terranno Giunta numero 1103 e Consiglio Nazionale numero 276 del Coni. Si sarebbe dovuto discutere della riforma, invece si marcerà uniti contro la riforma. Nessuno è intenzionato ad accettare una legge che finora ha creato solo problematiche. Soprattutto molti sono spaventati perché il futuro è incerto.

Non mancherà nemmeno chi oggi attaccherà Malagò. Non è andata giù quella manina messa nella bozza. Più che altro è stata letta come una trattativa personale. E invece i presidenti avevano dato mandato unanime al presidente del Coni di trattare con il Ministro dello Sport per tutto il movimento. Malagò si difenderà dalla accuse dando motivazioni circostanziate. Fondamentale adesso avere unità d'intenti per vincere una partita molto ingarbugliata.

Emiliano Bernardini

