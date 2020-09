VENEZIA L'ultimo crash test è stato svolto ieri: una prova di tenuta del sistema con 10.000 utenti collegati, dopo che già il collaudo con 8.000 era stato superato con successo. Il sito del Consiglio regionale è pronto ad affrontare l'esame del 20 e 21 (ma anche 22) settembre, quando l'Osservatorio elettorale seguirà in tempo reale l'andamento delle consultazioni. Dopo che già dalla domenica saranno via via aggiornati i dati dell'affluenza, dal lunedì verrà monitorato lo spoglio: indicativamente dalle 15 alle 17 i risultati del referendum costituzionale, poi da metà pomeriggio a notte fonda lo spoglio delle Regionali (con un inevitabile ritardo nel Veronese, dove dovrà essere data la precedenza allo scrutinio delle suppletive per il Senato). Dal martedì mattina sarà quindi dato conto degli esiti delle Comunali. «Abbiamo raddoppiato l'infrastruttura informatica rispetto al referendum sull'autonomia e al momento garantiamo l'aggiornamento ogni 5 minuti, ma proveremo a scendere a 4 o 3», spiega il dirigente di settore Pierpaolo Padovan. Dalla pagina di coordinamento consultazioni2020.consiglioveneto.it sarà possibile trovare le informazioni su affluenza, voti, confronti, preferenze, stime e, novità di questa tornata, pure una mappa dinamica in cui il Veneto si colorerà con le sfumature delle varie liste nei diversi territori. Insomma ormai la macchina è in moto. Evidenzia fra l'altro Claudio Rizzato, dirigente dell'Osservatorio elettorale: «Sono stati respinti tutti i ricorsi presentati da due liste (quelle di Ivano Spano e Loris Palmerini, ndr.), sia al Tar che al Consiglio di Stato, sulla base delle controdeduzioni formulate dai nostri uffici e dall'avvocatura regionale. È stato così sancito il principio per cui la gemmazione delle liste spetta alla politica». (a.pe.)

