Spiragli Autostrade-Mit ma la trattativa è in salita

LA SCELTA

ROMA Una trattativa sul filo del rasoio. Il cui esito, niente affatto scontato, verrà svelato nel primo consiglio dei ministri del nuovo anno. Quando il governo, salvo ulteriori slittamenti, affronterà il dossier Autostrade. Dopo l'Epifania la ministra delle Infrastrutture conta infatti di portare sul tavolo del premier il voluminoso documento messo a punto dai tecnici del Mit sulla condotta di Aspi sia sul fronte della manutenzione che su quello dei controlli e degli investimenti. Un rapporto dettagliato, non ideologico, da condividere con l'intero esecutivo per prendere una decisione sulla revoca, massima sanzione possibile, o sulla revisione della concessione. Fino ad allora ci sarà tempo per negoziare e confrontarsi. Da un lato il governo non vuole fare sconti. E anche per questo ha rafforzato la norma nel Milleproroghe per mettere ancora più pressione ad Autostrade. Dall'altra si fa capire che non ci sono intenti punitivi, ma solo la volontà di cambiare approccio, in maniera radicale, costringendo l'azienda a fare tutto quello che in passato, sempre secondo l'esecutivo, non è stato fatto. E che ha provocato, al di là delle responsabilità soggettive, il crollo del Ponte Morandi.

I NODI

Aspi contesta su tutta la linea il Milleproroghe, giudicando la norma incostituzionale, perché di natura «ordinamentale ». Dal punto di vista giuridico, si spiega, viola l'art. 77 della Costituzione, che esige «intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico».

Non solo. L'ultima versione impedisce ai concessionari di esercitare il diritto di recesso e arriva proprio dopo che il cda di Aspi, quello dello scorso 22 dicembre, aveva scritto al Mit, chiedendo «l'esercizio di tale diritto in virtù di una intervenuta modifica normativa in materia di concessioni». Insomma, per il gruppo dei Benetton si tratta di una norma ad aziendam, come delineato anche da un parere del prof. Massimo Luciani, uno dei più importanti costituzionalisti italiani, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico a La Sapienza. «La novità normativa - dice il costituzionalista - pur se presentata, in astratto, nella veste di disciplina generale di tutti i rapporti convenzionali aventi a oggetto la gestione di strade e autostrade, appare configurarsi, in concreto, come reazione alle future determinazioni prospettate da Aspi, il che (trattandosi nella sostanza di norma-provvedimento soggetta a scrutinio stretto di costituzionalità) aggrava i dubbi sia sulla ragionevolezza del decreto legge, sia sulla sua incidenza in rapporti convenzionali, a vantaggio di una sola delle parti».

Si contesta anche l'affidamento all'Anas della concessione che non sarebbe in linea con il diritto comunitario. Di fatto Anas è una spa ed è quindi un concorrente degli attuali gestori autostradali. Consentirle di acquisire a condizioni di vantaggio i progetti degli attuali concessionari, è il ragionamento, altera il principio della parità fra operatori del medesimo mercato, già sancito in diverse sentenze della Corte Costituzionale. Il decreto poi non prevede nulla per i 7000 dipendenti di Aspi, che non potrebbero passare semplicemente ad Anas e quindi potrebbero finire disoccupati.

Braccio di ferro anche sul valore di indennizzo che per Autostrade si attesta a 23 miliardi, mentre per il governo passa a 7. Nonostante le distanze abissali, qualcosa comunque si muove. Del resto venerdì scorso l'ad di Autostrade Roberto Tomasi ha incontrato proprio la De Micheli per aprire un canale. Lo ha fatto prima che il negoziato finisca interamente nelle mani degli studi legali. L'esecutivo, di converso, alza il tono proprio perché vuole ottenere il massimo, assumendosi anche il rischio di mandare in default l'azienda e far fuggire gli investitori dal Paese. Insomma, si tratta con le pistole sul tavolo. Anche se in fondo nessuno, sui due fronti avversi, vuole la rottura. Il che non significa che l'esito alla fine sia positivo.

Proprio Tomasi di fatto ha accolto la moral suasion della ministra, sospendendo l'aumento dello 0,81% dei pedaggi e accelerato gli investimenti nella manutenzione portandoli a 500 milioni. Previsti poi oltre 350 interventi, prevalentemente su ponti e viadotti. Di questi, oltre 100 sono sulla rete ligure e circa 20 sono già in corso su altrettanti viadotti liguri. Un modo per dimostrare il cambio di passo rispetto al passato.

Venendo incontro alle richieste della De Micheli, ma anche ad una esigenza manifestata dagli azionisti, è stato anche cambiato il sistema di sorveglianza, affidando a società esterne di rilievo internazionale, la più importante delle quali è la multinazionale francese Bureau Veritas, i controlli. Tra le novità un sistema di monitoraggio digitale, sviluppato insieme a Ibm, di ponti e viadotti che entrerà in funzione ad inizio 2020 e coprirà tutta la rete nel giro di un anno. Segnali tutti da verificare nei prossimi giorni.

Umberto Mancini

