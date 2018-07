Spiagge sicure, primo test per 54 Comuni «Ecco i fondi per i controlli anti-abusivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISPOSITIVOROMA Multe fino a settemila euro per chi compra dai venditori ambulanti capi falsi, paga per farsi fare un massaggio o un tatuaggio sotto l'ombrellone. E poi più polizia locale sulle spiagge, grazie al denaro sequestrato alle mafie che servirà per pagare gli straordinari. Con l'estate a pieno regime, il Viminale dà il via al piano spiagge sicure 2018: 2,5 milioni sono stati stanziati a 54 comuni rivieraschi per il contrasto all'abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. I finanziamenti arrivano...