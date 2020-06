IL BILANCIO

MESTRE Spiagge della costa veneta ancora sull'altalena: a settimane di calma piatta nei giorni feriali fanno seguito weekend da pienone, meteo permettendo. È stato così anche tra sabato e domenica: da Bibione a Jesolo, da Sottomarina a Caorle il fine settimana è stato caratterizzato dalla grande affluenza dei pendolari, soprattutto veneti, che già da venerdì pomeriggio si fanno vedere per poi riempire l'arenile. Non solo giovani ma anche famiglie che pernottano magari le notti di venerdì e sabato per poi ripartire nella serata di domenica. Il primo riflesso immediato è stato il tutto esaurito, soprattutto nella giornata di sabato (complice la splendida giornata, mentre ieri il cielo spesso si è rannuvolato), nelle spiagge libere di Jesolo e Bibione a prenotazione obbligatoria.

Grandi presenze ieri a Jesolo, che ha vissuto un weekend di piena estate. Tantissimi gli ospiti italiani che hanno affollato i 250 hotel aperti, molti dei quali sold out. Numerosi anche i pendolari che si sono riversati in spiaggia. Esaurite ieri e sabato tutte le spiagge libere, in molti si sono piazzati sulla battigia o nei pontili, anche se in quest'ultimo caso sarebbe vietato con tanto di ordinanza comunale. Nella spiaggia antistante a piazza Mazzini sono stati segnalati anche degli assembramenti sulla riva mentre in tutto l'arenile non sono mancate code per raggiungere il posto spiaggia prenotato con l'app J.Beach. Il sindaco Valerio Zoggia ha assicurato maggiori controlli nei prossimi giorni, anche con degli steward. In serata, come da tradizione, si sono registrate le solite lunghe code in uscita con la viabilità completamente bloccata. La situazione si è normalizzata solo a tarda notte. Anche a Bibione il fine settimana ha fatto registrare grandi numeri in termini di presenze, anche nell'area riservata alla spiaggia libera, facendo dimenticare ai gestori il malumore dei giorni feriali: nella località del resto risultano ancora chiusi una quarantina di alberghi, che aspettano probabilmente gli arrivi dall'estero.

