Spesa sanitaria, uno studio premia l'Italia: il nostro sistema tra i migliori al mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICERCAROMA Due buone notizie per la sanità italiana. Vittima troppo spesso di giudizi poco lusinghieri in patria, in realtà il nostro sistema sanitario esce quasi sempre a testa alta dai paragoni con gli altri paesi. Il rapporto Health Care Efficiency di Bloomberg piazza l'efficienza della nostra spesa sanitaria al quarto posto al mondo, e uno studio pubblicato su Lancet ci mette tra i migliori nella riduzione delle morti per malattie non infettive. Nella valutazione di Bloomberg, che giudica l'efficienza legando la spesa sanitaria...