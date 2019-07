«Spero che i dem approvino il nostro testo Se il Carroccio tiene alla stabilità, non sfugga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Simone Valente, sottosegretario ai rapporti per il Parlamento, voi 5 Stelle proponente una commissione d'inchiesta sul finanziamento a tutti i partiti. Ma partirete dal caso Russia che sta coinvolgendo il vostro alleato?«Sì, perché partiamo da una vicenda che ha i contorni poco chiari e non bisogna perdere tempo perché ne va della serenità del Parlamento. Prima si risolvono le questioni e meglio è: prima parte la commissione, prima si dissipano i dubbi. Ne va del bene delle Camere e del Governo».Scontato sostenere che non voterete la...