L'INTERVENTO

ROMA La distribuzione di massa del vaccino «avverrà sicuramente alla fine del primo trimestre o alla fine del primo quadrimestre del 2021. L'auspicio è che i controlli che l'Ema ha già avviato sulle sperimentazioni più avanzate possano avere un esito positivo anche prima». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di In mezz'ora in più su Rai3.

«C'è un lavoro costante che va avanti anche con gli Stati Uniti. Ogni settimana ci siamo sentiti in questi mesi difficili con tutti i ministri del G7 e con il ministro della Salute degli Stati Uniti c'è stato un rapporto costante al di là dei fronti politici. Sul piano dei vaccini e della ricerca le relazioni internazionali sono costruttive e dobbiamo continuare a investire su di esse».

«Gli Stati Uniti - ha infine sottolineato Speranza sotto la guida di Donald Trump avevano indicato nel luglio 2021 la data per uscire dall'Oms. Questo avrebbe avuto conseguenze enormi sull'unica grande struttura internazionale di gestione delle questioni sanitarie. Noi eravamo molto preoccupati. L'auspicio è che con la stagione di Biden che si apre si possa rivedere quella scelta».



