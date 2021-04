Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE I ristori del Decreto Liquidità bruciati scommettendo online: 250, 500 e anche mille euro al colpo sulle piattaforme gestite da Snaitech. In meno di sei mesi un pizzaiolo originario di Feltre, ma residente a Fontanafredda, si è giocato poco più di 20mila dei 25mila euro ottenuti dallo Stato per far fronte all'emergenza generata dalla pandemia. Incappato nei controlli della Guardia di finanza, si è ritrovato indagato. Il...