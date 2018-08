Speleologo, fine dell'incubo dopo 48 ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SALVATAGGIOUDINE Finisce l'incubo per lo speleologo triestino bloccato da sabato pomeriggio in una grotta del monte Canin a quota 2200 metri di altitudine, in Alto Friuli, nel comune di Chiusaforte. Stefano Guarniero, trentasei anni, infermiere e soccorritore del gruppo giuliano Grotta Continua, si era infortunato dopo una caduta di venti metri nella cavità in esplorazione battezzata Frozen, finendo in una grotta a una profondità di duecento metri. Il giovane speleo è stato tratto in salvo, infatti, nel primo pomeriggio di ieri, dopo...