GIUSTIZIA

VENEZIA Parte dal Veneto la richiesta alla Consulta di dichiarare l'incostituzionalità della legge Spazzacorrotti. È stato infatti il Tribunale di Sorveglianza di Venezia il primo a formulare dubbi sulla legittimità di una disposizione-chiave del testo fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, quella che introduce la retroattività della stretta sui benefìci penitenziari per i condannati per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, tra cui la corruzione e l'induzione indebita a dare o promettere utilità. Per questi illeciti il geometra Antonio Bertoncello, protagonista della «cricca» che in laguna chiedeva tangenti in cambio di pratiche, deve ancora scontare 2 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione: l'avvocato Tommaso Bortoluzzi aveva presentato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ma l'alternativa al carcere è preclusa dalla nuova normativa, che oggi finirà così sotto la lente della Corte.

LA DIFESA

Secondo la sentenza di condanna a 3 anni, ormai definitiva, fra il 2002 e il 2011 il professionista consegnò somme di denaro a funzionari pubblici per agevolare e accelerare alcune procedure edilizie, trattenendo per sé una percentuale degli importi versati dai clienti. Dopo aver trascorso quasi nove mesi in prigione e ai domiciliari, «mantenendo sempre un comportamento regolare ed osservante delle prescrizioni» stando alla sottolineatura della difesa, Bertoncello avrebbe voluto espiare il resto della pena svolgendo attività sociali. Al riguardo l'avvocato Bortoluzzi aveva fatto presente che il 53enne ha risarcito gli enti territoriali a cui appartenevano i colletti bianchi coinvolti (100.000 euro al Comune di Venezia e 25.000 alla Regione) e ha donato 3.000 euro all'associazione Libera. Il suo ravvedimento sarebbe inoltre dimostrato dal fatto che il geometra adesso lavora a Venezia come coordinatore di cantiere in uno studio di architettura, aiuta la moglie nella gestione di alcune strutture ricettive in città e abita con la famiglia, «i cui componenti sono esenti da pregiudizi penali», in una casa di proprietà al Lido di Venezia. Infine era stato sottolineato che il professionista «ha tenuto una condotta collaborativa con gli inquirenti». La domanda di affidamento in prova era stata avanzata il 10 maggio 2018.

L'ORDINANZA

Ma il 9 gennaio 2019 era stata approvata la legge Spazzacorrotti, che esclude la misura alternativa per quel tipo di reati, salva la collaborazione con la giustizia. Su questo punto, la Sorveglianza ritiene che Bertoncello «non abbia collaborato con l'autorità giudiziaria in termini di efficacia tale da soddisfare i requisiti» prescritti dalla normativa. Al riguardo l'ordinanza firmata dal presidente Giovanni Maria Pavarin, con estensore Fabio Fiorentin, cita stralci della sentenza di condanna della Corte d'Appello del 12 novembre 2015, poi confermata dalla Cassazione il 12 ottobre 2017, secondo cui i ristori a Comune e Regione sono stati «poca cosa rispetto ai profitti conseguiti dai reati, se si tengono presenti i beni immobili acquistati e i redditi dichiarati» e il geometra «non avrebbe ammesso gli addebiti se non fossero state sequestrate rubriche e agende».

Lo stesso Tribunale, però, nutre dubbi sul fatto che una norma del 2019 possa disciplinare fatti commessi fino al 2011 e passati in giudicato nel 2017. Per il collegio, «cambiando le carte in tavola» la Spazzacorrotti «ha trasformato radicalmente la risposta sanzionatoria, prevedendo quale soluzione ordinaria l'esecuzione della pena in carcere». In questo senso la disciplina retroattiva produce «una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che giudicati colpevoli dei medesimi delitti, abbiano visto decisa dal giudice di sorveglianza la propria istanza di misura alternativa» prima della nuova legge, o magari pure dopo, «per mera casualità o per il difforme carico dei tribunali di sorveglianza sul territorio nazionale». Tradotto: se Venezia fosse meno oberata, forse avrebbe valutato la richiesta di Bertoncello prima del varo della Spazzacorrotti. Dunque ora dovrà occuparsene la Corte Costituzionale.

Angela Pederiva

