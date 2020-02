ALLA CONSULTA

VENEZIA A memoria di giuristi non era mai successo che l'Avvocatura dello Stato bocciasse una norma nazionale, davanti alla Corte chiamata a pronunciarsi sulla sua costituzionalità. Eppure è quanto accaduto ieri a Roma, sul caso sollevato dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia a proposito del geometra Antonio Bertoncello, primo di 17 ricorsi che in tutta Italia pongono dubbi di legittimità sulla Spazzacorrotti, nella parte che vieta retroattivamente la concessione dei benefìci penitenziari ai condannati per gravi reati contro la pubblica amministrazione. A sorpresa, infatti, la difesa del Governo ha chiesto alla Consulta di precisare che il testo va applicato «solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge».

L'INTERPRETAZIONE

L'avvocato Massimo Giannuzzi, noto in Veneto anche per difendere gli ex alti ufficiali della Marina imputati per le morti da amianto, ha definito «magistrale» l'arringa del docente universitario Vittorio Mares, che insieme al penalista veneziano Tommaso Bortoluzzi patrocina la causa di Bertoncello. «La legge non è incostituzionale ha premesso il rappresentante dello Stato ma è possibile intervenire, da parte della Corte Costituzionale, con una interpretativa di rigetto che dia una nuova lettura della sua applicabilità, formulando l'affermazione che tutte le norme che peggiorano lo stato di libertà del detenuto vadano lette in termini di non retroattività». Tradotto: la Spazzacorrotti può restare scritta così com'è, ma occorre che la Consulta ne fornisca ai Tribunali un'interpretazione secondo i princìpi costituzionali, fra cui quello sancito dall'articolo 25 della Carta («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»).

STATO DI DIRITTO

In mancanza di una disciplina transitoria per i reati compiuti prima del 31 gennaio 2019, invece, ora come ora verrebbe precluso l'affidamento in prova ai servizi sociali a un condannato come Bertoncello, che per le tangenti risalenti al periodo 2002-2011 deve ancora scontare 2 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione. Di qui la richiesta dell'avvocato dello Stato, inaspettata se si pensa che la determina alla costituzione nel giudizio era stata firmata da un pentastellato qual è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il trevigiano-trentino Riccardo Fraccaro, ma assai più ragionevole se si considerano le parole dello stesso Giannuzzi: «Lo Stato di diritto deve essere riferimento di tutti, quale che sia la parte che si rappresenta».

LE REAZIONI

Soddisfatto l'avvocato Manes: «Sorprende positivamente la posizione dell'Avvocatura dello Stato, per la forza con cui ha condiviso i gravi dubbi di costituzionalità sollevati. Si tratta di una decisione cruciale per la tenuta dello Stato di diritto di fronte all'arbitrio punitivo dello Stato. E non può realizzarsi un cambio di scenario improvviso, per chi aveva la ragionevole previsione di accedere alle misure penitenziali alternative alla reclusione in carcere». Ora si attende il verdetto della Consulta, interpellata da nove Tribunali, come ha ricordato l'avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione delle camere penali : «Non si è mai vista una legge appena promulgata travolta così da ordinanze di giudici di tutta Italia. E questo sarebbe il fiore all'occhiello della legislazione dei Cinquestelle...». L'avvocato vicentino Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia, punge con un tweet il ministro della Giustizia: «Alfonso Bonafede chieda scusa agli italiani che in questo anno sono stati ingiustamente detenuti».

Angela Pederiva

