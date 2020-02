IL CASO

ROMA È sotto attacco in questi giorni anche all'interno della maggioranza (per lo scontro sulla prescrizione), ma è la prossima settimana che la legge Spazzacorrotti - difesa a spada tratta da M5S e dal ministro Bonafede - dovrà affrontare la sua prova più difficile, il vaglio di costituzionalità da parte della Consulta. Nove tribunali di sorveglianza hanno infatti espresso i loro dubbi sulla legittimità di un'altra delle norme-chiave della legge, la retroattività della stretta sui benefici penitenziari per i condannati per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione. E per l'11 febbraio la Corte costituzionale ha convocato l'udienza pubblica in cui se ne discuterà.

Sotto esame è l'articolo 1 della Spazzacorrotti, che - al comma 6 lettera b - stabilisce che si applica anche ai reati più gravi contro la pubblica amministrazione, commessi prima dell'entrata in vigore della legge, l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario: si tratta della norma che esclude una serie di gravi delitti, come quelli di mafia e terrorismo, dalla concessione dei benefici penitenziari, se il condannato non collabora. Una norma che la stessa Corte ha già picconato: occupandosi di condannati per mafia, la Consulta ha stabilito che, almeno per i permessi premio, deve essere il magistrato di sorveglianza a valutare caso per caso se questi benefici possano essere concessi o meno a prescindere dalla collaborazione, a condizione però che siano stati recisi i legami con la criminalità organizzata e che il detenuto partecipi al percorso rieducativo.

