Sparò a una rom, si difende: «Stavo provando il fucile»

L'INCHIESTAROMA Un colpo sparato dal balcone di casa, proprio mentre i genitori della piccola Cerasela stavano passeggiando tenendo la bimba in braccio. Quando due sere fa i carabinieri hanno bussato alla sua porta per perquisire ogni angolo dell'appartamento, Marco Arezio, 59 anni, ex dipendente del Senato ora in pensione, è crollato. Ha detto che una delle armi ad aria compressa che aveva appena comprato si era inceppata, «la stavo provando sul balcone ed è partito un colpo», avrebbe aggiunto, giurando di non essersi accorto che il...