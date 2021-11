Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GIALLOBOLZANO Era sparito da vent'anni, ma è tornato per accoltellare il fratello. Il giudice per le indagini preliminari di Bolzano ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Ivo Rabanser, l'uomo di 42 anni che era stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio, a Selva di Val Gardena nella notte tra sabato e domenica scorsi. L'uomo si era introdotto, senza preavviso e senza esserne autorizzato, a casa...