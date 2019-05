Sparatoria tra la folla, bimba grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Spari tra la folla nel pomeriggio. L'obiettivo era probabilmente il pregiudicato Salvatore Nurcaro, 32 anni, che è in fin di vita, raggiunto da ben sei proiettili. Un proiettile ha colpito una bambina di quattro anni, che si trovava a passare in compagnia della nonna: le ha perforato entrambi i polmoni conficcandosi tra due costole. È grave e dovrà essere operata ma non è in pericolo di vita. Ferita di striscio da un altro proiettile anche la nonna che era con lei, Immacolata Molino, 50 anni, colpita da un proiettile al gluteo. È...