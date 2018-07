Sparatoria in pieno centro presi quattro banditi romeni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CATTURATORRE DI MOSTO Inseguimento a folle velocità, spari e speronamento finale fra auto: in manette quattro rumeni, componenti di una banda specializzata in spaccate a centri commerciali. Sono sospettati di aver messo a segno a una serie di colpi a cavallo di Veneto e Friuli, ma anche oltre confine. Scene da film quelle che sono andate in onda in diretta sulle strade fra Caorle e Torre di Mosto, nel veneziano, venerdì poco dopo l'ora di cena, sotto gli occhi di numerosi testimoni, alcuni dei quali terrorizzati e sotto choc. Già perché...