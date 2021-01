L'ASSALTO

NEW YORK A un passo dalla sedizione. La ratifica del voto elettorale ieri a Washington è stata accompagnata da episodi di violenza sena precedenti nell'area del Campidoglio. Un corteo di sostenitori Donald Trump determinati a ostacolare la procedura ha superato le barriere che la polizia cittadina eretto e senza incontrare nessuna resistenza da parte delle forze dell'ordine ha invaso la scalinata e il balcone e si è introdotta nel palazzo dopo aver infranto i veti della porta principale. Manifestanti armati di pistole sono entrati nell'aula della Camera, con gli agenti del servizio segreto appostati, le pistole spianate, nel tentativo di contrastarli. Schiuma antincendio e gas urticanti sono stati dispersi all'interno della Rotonda; una donna è stata colpita in pieno petto da un colpo di pistola, ed è in fin di vita in ospedale. Materiale esplosivo è stato rinvenuto all'interno dell'edificio.

SEDUTA SOSPESA

La leader della camera Nancy Pelosi e il vice presidente Mike Pence sono stati portati al sicuro dagli agenti, e l'attività politica interrotta per il resto della giornata. Tutto questo mentre Donald Trump che aveva appena esortato i dimostranti ad assediare il palazzo di governo, seguiva lo sviluppo degli eventi dall'ufficio ovale, senza una sola parola di commento o di condanna, se non per il suo vice Mike Pence, che si era rifiutato di accettare l'ordine di sovvertire il risultato elettorale. Ivanka Trump ha ugualmente commentato su quanto stava accadendo, e ha definito i rivoltosi «patrioti». Solo dopo un'ora di guerriglia urbana entro le mura del campidoglio, è arrivato un tweet a firma del presidente che diceva: «Restate calmi, niente violenza. Siamo il partito della legge e dell'ordine», e che implicitamente si appropriava della paternità dell'attentato. L'esortazione cadeva sulle immagini dei dimostranti in pieno controllo dell'esterno dell'edificio, arrampicati sulle impalcature mobili per i lavori di manutenzione del cornicione, e intenti a rompere i vetri di una finestra al secondo piano, e mentre la sindaca della città di Washington decretava il coprifuoco a partire dalle sei di sera.

«Presidente Trump, alzati in piedi ha detto il presidente eletto Joe Biden in un appello televisivo. La democrazia americana è sotto attacco. Queste immagini che stiamo vedendo non ci rappresentano». Solo dopo questa esortazione è apparsa la risposta del presidente uscente, in forma di un video registrato, nel quale Trump pronunciava una chiara esortazione ai vandali di fermare la loro azione, e di tornare a casa, sempre accompagnata dalla falsa denuncia di broglio elettorali che lo avrebbero privato del secondo mandato alla casa Bianca.

LA GIORNATA

Trump era uscito dalla Casa Bianca in mattinata per incontrare le migliaia di persone che erano arrivate in città per protestare contro la ratifica del voto che lo ha visto perdere le elezioni il 3 di novembre scorso. È salito sul palco circondato dagli striscioni che inneggiavano: «Save America», e ha detto: «Non mi rassegnerò mai, né concederò una dichiarazione di sconfitta». Dopo il suo discorso i dimostranti hanno marciato dalla Casa Bianca al palazzo capitolino, dove andava in scena la lettura e la conta dei voti dei grandi elettori che conferma la vittoria di Joe Biden. Un dettaglio procedurale normalmente celebrato nel pieno disinteresse dei media, ieri è divenuto un episodio di primo piano, dopo che Trump aveva chiesto al vice Mike Pence di accettare le obiezioni sollevate da un centinaio di deputati repubblicani e di 13 senatori contro il voto negli stati chiave: Arizona, Wisconsin, Michigan e altri, che hanno determinato la sua sconfitta. Obiezioni che giudici nominati da Trump hanno già rigettato in tribunale e nella corte suprema e che legislativi locali e governatori hanno già rigettato.

Il fedelissimo Pence per la prima volta ha disobbedito al suo capo: mentre entrava in aula ha fatto diffondere un comunicato nel quale diceva che «dopo un lungo e approfondito esame della costituzione» aveva concluso che la richiesta del presidente era «antitetica» al testo della legge, e che non l'avrebbe accolta. Ha invece ammesso la presentazione di una mezza dozzina di obiezioni, ognuna della quale richiede due-tre ore di dibattito, concluse dal voto scontato che le rigetterà.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA