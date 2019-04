Spara ai ladri in casa e ferisce un 16enne «È legittima difesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il primo test della nuova legge sulla legittima difesa è alle porta di Roma. Sono passate da poco le 19 di venerdì, da una villetta di Monterotondo arriva una telefonata al 112: «Sono entrati i ladri in casa mia, ho dovuto sparare, ma non penso di averli colpiti». A parlare è Andrea Pulone, 29 anni, molto conosciuto a Monterotondo perché gestisce un pub, fa parte di un'associazione, è considerato un bravissimo ragazzo, il padre è un noto astrofisico, la madre è candidata per il consiglio comunale con la coalizione di...