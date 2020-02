IL FOCUS

ROMA Vigilanza armata raddoppiata davanti allo Spallanzani, l'istituto di Roma in prima linea nella strategia contro la diffusione del coronavirus che sta spaventando il mondo. Oltre alla vigilanza che normalmente sorveglia le entrate del complesso ospedaliero, ci saranno anche agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Non solo: si auspica di inaugurare in tempi rapidi la palazzina realizzata dalla protezione civile. Sarà la struttura più importante in Europa di tipo Bls-4, ad alto bio contenimento. Serve per contrastare la trasmissione di infezioni ad alto rischio ma anche per attacchi batteriologici. Sono solo due versanti che raccontano l'impegno della struttura specializzata per le malattie infettive.

SCENARIO

I numeri dell'Istituto Spallanzani in queste ore: due pazienti di Wuhan in massimo isolamento perché infettati dal coronavirus; altri 12, sempre provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia, ricoverati e sottoposti ai test perché hanno «sintomi respiratori modesti»; 20 cinesi, quelli del pullman dello stesso tour operator dei contagiati, accolti in un'ala della struttura, anche se non hanno i sintomi, a causa dei contatti avuti con la coppia malata. Una cinquantina di test eseguiti da quando è iniziata l'emergenza che solo in due casi, come noto, hanno dato esito positivo. Anche ieri sera si è parlato di un nuovo caso sospetto a Lecce, i prelievi sono stati inviati allo Spallanzani.

In sintesi: la pressione sull'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani può essere raccontata anche in questo modo, perché all'improvviso la diffusione del coronavirus iniziata in dicembre in Cina ha aumentato la necessità di ricorrere all'esperienza e alla competenza degli specialisti dell'ospedale romano. Domanda: ma cosa può succedere se i casi - confermati o anche solo da verificare - dovessero aumentare in modo importante? Saranno sufficienti i laboratori? Basteranno i posti letto? Per ora allo Spallanzani dicono che la macchina è rodata, già messa alla prova ad esempio con l'emergenza dell'Ebola. Il reparto di Malattie infettive ad alto rischio di contagio diretto dal professor Emanuele Nicastri, dove è ricoverata la coppia contagiata, e dove si accede anche da una scala posteriore per evitare contatti, può essere riorganizzata, può agire in modo flessibile in modo da guadagnare più posti letto e adattarsi alla richiesta di aiuto. Va anche detto che con la dichiarazione dello stato di emergenza decisa dal consiglio dei ministri «Regioni e Asl, saranno chiamate ad individuare gli ospedali che diventeranno il presidio per le situazioni di emergenza, mentre lo Spallanzani resta il centro di riferimento». Discorso più complicato per il laboratorio, uno dei due più sofisticati in Italia (livello di biosicurezza 4, il massimo previsto, l'altro è al Sacco di Milano); cinque laboratori sono invece di livello 3. Spiegano i tecnici dell'istituto: «Una banca criogenica può ospitare fino a 20 contenitori di azoto liquido e 28 contenitori a -80 gradi centigradi, dotata di un laboratorio di livello 3 per la manipolazione e la preparazione dei campioni da congelare. In questi laboratori, progettati per evitare qualsiasi fuoriuscita di aria potenzialmente contaminata, vengono analizzati i campioni. A questi si aggiungono stanze attrezzate per l'isolamento totale dei pazienti, come quelle che ospitarono i due pazienti con Ebola».

ESAMI

Ieri, nel corso della conferenza stampa, i vertici dello Spallanzani hanno spiegato che il laboratorio sta lavorando a pieno regime, che è in grado di rispondere a tutte le richieste di approfondimento che stanno arrivando ormai da ogni parte d'Italia. Si tratta di un doppio esame. Dopo il primo test, ne serve un secondo di verifica. Per questo motivo, sono necessarie almeno 24 ore per avere l'esito.

