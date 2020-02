IL CASO

ROMA Le condizioni dei due pazienti cinesi contagiati dal coronavirus e ricoverati allo Spallanzani sono stazionarie, «entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale», conferma il bollettino ufficiale. La coppia ha potuto parlare con il console cinese, grazie a un walkie-talkie.

ALLARME

A metà giornata si era alzato il livello della preoccupazione, perché era emerso che un cittadino irlandese, che si era sentito male durante una crociera che ha fatto tappa a Civitavecchia e poi a Palermo, era ricoverato in gravi condizioni allo Spallanzani. Alle 15.30 però è stato confermato che il test è negativo. L'uomo è grave, ha la polmonite, ma il coronavirus non c'entra. Allo Spallanzani, compresa la coppia contagiata, sono i 19 pazienti ricoverati. Per 17 di loro in queste ore arriverà l'esito dei test. Il bollettino dell'istituto ricorda anche: «Sono 20 i pazienti ancora sotto osservazione che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all'infezione da nuovo coronavirus. Le loro condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure». In questo caso si parla del gruppo di cinesi che ha condiviso con la coppia contagiata una parte del viaggio in Italia. Sono negativi al test, non sono malati, ma devono attendere che si esaurisca il tempo previsto dalle procedure prima di consentire il rientro a casa. Tra di loro ci sono anche quattro minori, di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Per un bambino è più difficile adattarsi a un tipo di cibo differente a quella a cui è abituato, così la Regione e lo Spallanzani hanno deciso di servire anche pietanze della cucina cinese. Gli interpreti cercano di aiutarli a trascorrere il tempo parlando anche del calcio italiano, della Roma e della Lazio, mentre per quanto riguarda la coppia di Wuhan malata (lui 66, lei 65 anni) sono stati portati dei libri e una teiera. La coppia è isolata al secondo piano di uno dei blocchi dell'ospedale, gli altri in una nuova divisione, sotto sorveglianza medica.

SOTTO PRESSIONE

Per il laboratorio dello Spallanzani, comunque, continua il lavoro incessante, perché le richieste di test su casi sospetti del coronavirus di Wuhan (finora quasi sempre negativi) sono numerose. Da ogni parte di Italia, anche a causa del fatto che lo Spallanzani è uno dei punti riferimento a livello nazionale, stanno arrivando richieste di esami. Da una parte è giusto applicare un principio precauzionale - detta in modo approssimativo meglio un test in più che uno in meno -, però sullo Spallanzani stanno anche riversandosi gli effetti di quella che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito «infodemia». «L'epidemia del coronavirus 2019-nCoV è stata - secondo l'Oms - accompagnata da una massiccia infodemia, ovvero un'abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno». Tutto s'interseca con il picco dell'influenza e questo moltiplica le richieste di esami su pazienti cinesi (o che hanno viaggiato in Cina) che hanno tosse e febbre.

Mauro Evangelisti

