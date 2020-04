L'EMERGENZA

BARCELLONA A cinque settimane dall'inizio dell'epidemia in Spagna, il bollettino sanitario propone dati ancora molto elevati, ma ad incremento decrescente. I decessi superano la soglia di 10.000, facendo registrare la punta massima di 950 morti in 24 ore, il 10,5% in più. Il numero dei contagi va oltre le 110.000 unità, l'8% in più rispetto a mercoledì, quasi uguagliando il dato italiano; le Comunità più colpite quella di Madrid e la Catalogna. Ma appena una settimana fa il contagio si espandeva al ritmo del 18% e il numero di vittime mortali cresceva del 15% al giorno. Anche il trend delle persone ricoverate in terapia intensiva rallenta: oggi cresce del 4%, prima viaggiava sul 16%. E le persone guarite sono sempre di più, il 18% contro il 13% di una settimana fa.

IL PROBLEMA

Dati che fanno dire al ministro della Sanità Salvador Illa che la curva si è stabilizzata, segno che il confinamento funziona. «Ormai siamo sul picco, ma ora il problema è negli ospedali», afferma Fernando Simón, coordinatore delle Emergenze del ministero, dalla sua abitazione dov'è isolato perché infettato dal virus.

Proprio questo sovraccarico di pazienti sulle Unità di terapia intensiva rende ancora più difficile la situazione nel sistema residenziale per persone anziane. Perché la saturazione degli ospedali sta riducendo al minimo il ricovero degli anziani malati. In Catalogna sono morti 362 anziani nelle residenze. Secondo CadenaSer sarebbero oltre 3.000 gli anziani morti nelle residenze in Spagna per Coronavirus.

La crisi economica segue quella sanitaria. In 14 giorni lavorativi di marzo si sono avuti quasi 900.000 iscritti in meno alla Sicurezza Sociale, il 70% dei quali con contratto a tempo determinato. L'aumento dei disoccupati a marzo è stato molto alto, oltre 300.000 persone. Mentre le procedure di sospensione temporanea del contratto ora in liquidazione, riguardano 246.000 imprese, 620.000 lavoratrici e lavoratori.

Elena Marisol Brandolini

