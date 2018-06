Spagna, Rajoy ko. Sanchez nuovo premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAMADRID Alle undici di questa mattina Pedro Sanchez sarà al Palazzo della Zarzuela per giurare l'incarico a premier davanti re Felipe VI, dopo il voto di sfiducia in parlamento, che ha messo la pietra tombale sull'esecutivo di Mariano Rajoy. Mezz'ora dopo, a Barcellona, il governo catalano guidato dall'indipendentista Quim Torra, si insedierà in una cerimonia ufficiale, che segnerà la fine del commissariamento durato 7 mesi nella regione, seguito al voto unilaterale della secessione. Due immagini di normalità istituzionale solo...