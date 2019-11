Spagna, patto Sanchez-Podemos ma serve l'astensione dei Catalani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAMADRID «Psoe e Unidas Podemos hanno raggiunto un preaccordo per formare un governo progressista di coalizione che faccia della Spagna il referente nella protezione dei diritti sociali in Europa, così come i cittadini hanno deciso nelle urne»: comincia così il testo dell'intesa che Pedro Sánchez e Pablo Iglesias hanno siglato attorno alle 14,30 di ieri, nel Congresso dei deputati, davanti a un nutrito gruppo di dirigenti di entrambi i partiti e di giornalisti. «È il compromesso del Psoe per un governo profondamente progressista...