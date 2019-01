Spagna, Julen non ce l'ha fatta «Un altro figlio morto, perché?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIABARCELLONA Sabato notte, passate le 2, arrivava la conferma di un epilogo che tutti temevano: il piccolo Julen di due anni, caduto domenica 13 gennaio in un pozzo scavato e poi modificato senza alcuna autorizzazione, largo non più di 25 centimetri per 110 metri di altezza, nella località malaghegna di Totalán, era stato ritrovato senza vita all'1,25.L'AUTOPSIAIl piccolo corpo riverso sulla terra sarebbe precipitato in caduta libera fino a una profondità di 71 metri, poiché da quel punto in poi il pozzo risulta riempito....