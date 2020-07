L'INCHIESTA

PORDENONE L'hanno chiamata Operazione piazza grande perchè si è stagliata tra il Friuli e Veneto, trovando radici a Pordenone e a Mestre. Un traffico di eroina al quale la Guardia di Finanza di Pordenone ha messo fine ottenendo dal gip cinque ordinanze di custodia cautelare. Un'inchiesta che ha fatto venire a galla 500 episodi di spaccio e la commercializzazione di 3 chili di eroina, la droga del buco, tra l'agosto 2019 e l'aprile scorso. Una rete che non si è fermata nemmeno durante il lockdown, quando l'Italia era chiusa in casa per il rischio contagio. Che ha continuato imperterrita a percorrere quotidianamente la strada che divide Pordenone da Mestre per accontentare le richieste dei consumatori del Friuli occidentale, tra i quali tanti giovani e insospettabili, compreso un operatore della sanità. Tanto sicura di essere intoccabile da scegliere come luogo di spaccio persino la chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata di Lourdes, a Mestre. Dal canto loro i pusher mestrini erano sempre disponibili, a certificare che avevano in mano grosse quantità di eroina.

ARRESTI E DENUNCE

Al termine delle indagini sono state eseguite cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di quattro italiani e un tunisino, coinvolti a vario titolo nello spaccio di eroina. In carcere sono finiti Giorgio Dalla 40 anni, Samantha Geretto 36 anni di Pordenone e il tunisino Bassem Degachi, 36 anni residente a Venezia. Domiciliari con braccialetto elettronico, invece, per la coppia Luana Sacilotto e Giovanni Boer, entrambi cinquantenni di Cordenons. Altri due tunisini sono stati denunciati: si tratta di Ahamed Degachi 26 anni domiciliato a Padova e di Mounir Mbarki, 28 anni residente a Padova. Tutto è partito dall'arresto di un ragazzo che vendeva eroina, anche a minorenni, nel suo monolocale a Pordenone. Da qui le indagini e la scoperta di una rete di spaccio importante. I quattro italiani, la cui unica fonte di guadagno era lo spaccio, andavano quotidianamente, ma uno solo per volta, a rifornirsi di eroina a Mestre, da pusher tunisini soprannominati Ciccio (Bassem Degachi), interista (Mounir Mbarki), sempre pronti a vendere la quantità di droga richiesta anche con un preavviso minimo.

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI

Nelle indagini è stata coinvolta anche la polizia locale di Venezia che, su indicazione della Guardia di finanza di Pordenone, ha perquisiti ripetutamente gli spacciatori pordenonesi che avevano appena acquistato l'eroina a Mestre e di volta in volta ha sequestrato la droga. Perquisizioni e sequestri nel corso delle indagini sono stati effettuati anche nelle abitazioni degli arrestati, nelle auto con le quali si recavano a Mestre e nelle stazioni ferroviarie.

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA