Soyuz, il robot astronauta buca l'attracco alla navicella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIASarebbe dovuta essere una giornata storica per la Roscomos, l'agenzia spaziale russa. Quella di ieri però si è trasformata in una pessima figura internazionale. La navetta Soyuz MS-14 decollata giovedì scorso dal cosmodromo di Baikonur senza equipaggio, ma con a bordo il solo robot antropomorfo Fyodor o Skybot F-850, non è riuscita ad attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Stando a quanto dichiarato dalle agenzie di stampa russe, la missione sembrava andare per il meglio con il decollo dalla più antica base...