«Mi sembra che l'allarme lanciato dal ministro dell'Interno sia stato sottovalutato. Sembra che abbia detto cose normali. Sono rimasto perplesso». Anche Raffaele Volpi, presidente leghista del Copasir, teme un autunno caldo ma soprattutto «il combinato disposto» tra le tensioni che potranno esserci dopo l'estate per l'emergenza economica e «i poteri speciali al presidente del Consiglio con una eventuale proroga dello stato di emergenza».

Qual è il suo invito al premier Conte?

«Quello di evitare ogni tipo di forzatura. Far tornare il Parlamento centrale. Serve un confronto vero. Agire con i pieni poteri in una situazione straordinaria è stato discutibile ma adesso continuare con i Dpcm sarebbe assolutamente inopportuno. E' chiaro che questo è un momento particolare e ci possono essere reazioni eversive. Per non parlare della pericolosità della criminalità organizzata che in questo clima ci sguazza e può aggredire ogni territorio».

Cosa teme in concreto?

«Ci sono due livelli su cui porre la massima attenzione. Un conto è la protesta, un altro le contestazioni che possono sfociare in violenza. Io il 77 l'ho vissuto. Ci vuole poco perché le contestazioni riportino a quel clima legato alle Brigate rosse. Prima di arrivare a quelle situazioni occorre un monitoraggio costante, forme di controllo e una vera pianificazione. Alcuni circuiti non sono neanche nazionali».

Si riferisce ad allarmi in particolare?

«Mi riferisco per esempio agli anarco-insurrezionalisti. Nei mesi scorsi ci sono stati arresti in questo ambito. Arresti in Grecia, in Spagna ma anche in Italia. Frange violente di raggruppamenti politici che vanno al di là dei confini locali e nazionali».

Come Copasir cosa pensate di fare?

«Stiamo ultimando le audizioni legate al settore bancario e assicurativo. Per quanto riguarda il settore bancario sentiremo anche l'Aisi. Entro luglio invieremo un rapporto al Parlamento. In settimana ci sarà l'ufficio di presidenza del comitato. Lavoriamo in grande sintonia e con senso di responsabilità. Proporrò di audire il ministro dell'Interno che si è reso sempre disponibile».

Per chiedere cosa?

«Se un ministro dell'Interno parla di allarmi di questo genere è ovvio che un chiarimento del suo pensiero sarebbe utile. Non sto criticando il titolare del Viminale ma è evidente che la responsabilità del monitoraggio e della pianificazione sulla sicurezza è sua. Ora e in autunno».

Insisto, presidente: il suo timore è legato a delle situazioni specifiche?

«Parliamo per esempio delle grandi città. Di Firenze, Napoli, Roma, di centri che finora hanno accolto sempre turisti in grande numero. Il mio pensiero è che manca un confine tra il sostegno al reddito di tante categorie e un vero rilancio dell'economia e mi riferisco anche alle piccole e medie imprese. La preoccupazione è legata al fatto che manca il lavoro e soprattutto una prospettiva. Ecco perché servirebbe un vero dialogo. Non si può gestire questa fase ancora con i Dpcm. Lo sfogo democratico è il Parlamento. Sulla sicurezza nazionale la risposta non è avocare i pieni poteri. Serve compartecipazione, su questo non si scherza».

Cosa propone quindi?

«Ho grande fiducia nel lavoro che stanno portando avanti le agenzie di intelligence e la polizia di prevenzione. Serve però ridare anche spazio alla democrazia. Il mio tentativo istituzionale è quello di rilanciare la stima verso il Parlamento, a prescindere dai colori politici».

Non è d'accordo sulla proroga dello stato di emergenza?

«No, e non capisco cosa voglia fare il presidente del Consiglio. Vuole limitarsi a fare delle comunicazioni in Parlamento? Portare un provvedimento già fatto senza discuterlo preventivamente? Comunque penso che sul piano sanitario ormai si possa anche intervenire in maniera ordinaria. Anche nella maggioranza si è formata la convinzione che una vera collaborazione con le opposizioni il governo non l'abbia mai offerta».

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA