L'APPELLO

VENEZIA Tre ministri del Partito Democratico nel governo di Mario Draghi, tutti e tre maschi, tutti e tre capicorrente. Dario Franceschini e Lorenzo Guerini, riconfermati rispettivamente alla Cultura e alla Difesa, più Andrea Orlando al Lavoro. Nessuna donna. E nessun veneto. È così che dallo Zaiastan, la regione che lo scorso settembre ha visto la rielezione per la terza volta del governatore Luca Zaia con oltre il 76 per cento dei consensi, il Pd teme di restare al palo anche a Roma. Perché i suoi tre sottosegretari uscenti sono tutti uomini: Pier Paolo Baretta, Andrea Martella, Achille Variati. E siccome al Nazareno, la sede del partito, in queste ore sta prendendo piede la decisione che, in quel che resta dei posti di governo tra viceministri e sottosegretari, debba assolutamente essere fatto spazio alle sole donne, il Veneto teme di essere doppiamente beffato.

SOLO UNA DEPUTATA

Perché in Veneto le donne del Pd non sono state mandate a Roma: degli otto parlamentari eletti nel 2018 c'è solo la veronese Alessia Rotta, peraltro eletta in Toscana e adesso presidente della commissione Ambiente a Montecitorio. E allora?

Posto che, con una coalizione così ampia come quella che sosterrà Draghi i posti a disposizione saranno molto meno rispetto a quelli del precedente governo giallo-rosso, il Pd veneto ha comunque il problema della rappresentanza: non può lasciare che a Palazzo Chigi ci siano tutti gli altri partiti, da Forza Italia con il veneziano Renato Brunetta alla Lega con la vicentina Erika Stefani fino al M5s con il bellunese Federico d'Incà, senza contare il tecnico bellunese Daniele Franco al dicastero dell'Economia. Insomma, il Pd che in Veneto non tocca palla rischia con il governo Draghi di uscire ancor di più dal campo di gioco. È così che ieri è arrivato l'appello del segretario regionale Alessandro Bisato: «Nella composizione della squadra di governo si tenga conto del Veneto. Sappiamo bene che la scelta di viceministri e sottosegretari sarà affidata alla sensibilità dei partiti oltre che del presidente del Consiglio. Per questo chiediamo che la squadra del Partito Democratico contempli un'autorevole rappresentanza di esponenti del Veneto». Bisato ha ricordato i tre uscenti, Baretta, Variati, Martella: «Ci teniamo a sottolineare - ha detto il segretario - l'encomiabile ruolo svolto dai tre sottosegretari del Pd durante un anno straordinario come quello appena trascorso in cui l'economia, la sicurezza e l'informazione sono stati tra i cardini per la tenuta dell'intero Paese e per questo li ringraziamo».

IL TOTONOMI

Dei tre veneti uscenti - tutti e tre esterni, non eletti in Parlamento nel 2018 - il più quotato per la riconferma è il veneziano Martella, che nel Conte 2 aveva la delega dell'Editoria. Per la sua riconferma in queste ore si è mossa la componente veneta del segretario Nicola Zingaretti e del vice, ora ministro, Andrea Orlando, a partire dalla vicecapogruppo in consiglio regionale Vanessa Camani: un documento in cui si sottolinea l'ottimo lavoro svolto a Palazzo Chigi in questi mesi. La questione, però, pare essere, appunto, il genere: il Pd a Roma vorrebbe donne. Ma senza parlamentari venete ed escludendo le neoelette in consiglio regionale o l'unica votata a Bruxelles (Moretti), ci sarebbero solo le ex parlamentari (Miotto, Puppato, Casellato). Francamente, difficile.

I NUMERI

Nell'esecutivo Draghi ci sono 8 figure femminili su 23, «è uno schiaffo ai valori del Pd», ha detto l'ex ministra della Scuola, Valeria Fedeli. Nel Conte 2 le donne dem erano 7 e tra queste c'erano 2 viceministro. Le uscenti potrebbero essere riconfermate: Malpezzi (Rapporti con il Parlamento), Sereni (Esteri), Morani (Mise), Francesca Puglisi (Lavoro) Ascani (Scuola), Bonaccorsi (Cultura) e Zampa (Salute). La dem Pristipino è in lizza per ottenere la delega sullo sport. Pinotti e Serracchiani potrebbero diventare vice ministri, anche se per quest'ultima c'è anche la possibilità di un ruolo nel Pd, anche come vicesegretaria al posto di Orlando.

Alda Vanzan

