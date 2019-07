Sottomarino in fiamme è allarme radiazioni Giallo nel mare Artico `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEMOSCA Grande preoccupazione per l'ennesimo misterioso incidente del mare in Russia. Davanti alla penisola di Kola, area ad alta densità nucleare, è andato distrutto un «apparato sottomarino», come nell'agosto 2000 con il tristemente famoso Kursk. I 14 militari a bordo, recita uno scarno comunicato del ministero della Difesa federale pubblicato nel tardo di pomeriggio di ieri, sono morti tutti per aver respirato esalazioni velenose, mentre tentavano riuscendovi di spegnere l'incendio che era scoppiato sull'imbarcazione.Quanto...