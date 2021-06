Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RAPPORTOVENEZIA (m.cr.) Il Nordest è all'avanguardia in Italia sulla strada della sostenibilità. Il Trentino Alto Adige è la prima regione in questa classifica virtuosa, il Friuli Venezia Giulia è la quarta, il Veneto è subito dietro al sesto posto, eccellenza economica e sociale, in ritardo sul versante ambientale con la zona d'ombra soprattutto di Venezia. Questa la fotografia scattata dal Cerved che ha fatto da spunto al webinar di...