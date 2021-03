L'ECONOMIA

ROMA Un intervento da 32 miliardi di euro entro la prossima settimana. Al quale farà seguito una seconda operazione da almeno 15 miliardi da realizzare con il Def in aprile. Il governo al lavoro sul decreto Sostegno guarda già oltre e prefigura la necessità di una ulteriore iniezione di liquidità per sostenere il Paese messo spalle al muro dalla pandemia e dalle chiusure. «Lo scostamento di Bilancio già autorizzato è interamente impegnato per le misure che faremo a breve, ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di Bilancio» ha annunciato ieri Mario Draghi confermando le voci che correvano già da alcune settimane.

LE ATTIVITÀ

Il premier ha garantito che le misure previste nel decreto Sostegno sono corpose e che «arriveranno rapidamente», citando il prolungamento della cassa integrazione, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà e aiuti agli autonomi e alle partite Iva. L'esecutivo, tuttavia, è consapevole che il provvedimento, con la recrudescenza della pandemia e la necessità di operare altre dolorose restrizioni, non sarà sufficiente a coprire tutte le attività produttive. Ed è per questa ragione, appunto, che si ricorrerà ad un nuovo scostamento di Bilancio che, spiegano fonti del ministero dell'Economia, «non potrà essere inferiore a 15 miliardi di euro». Un altro punto di Pil, in pratica, da mettere sul tavolo per arginare la crisi. Intanto i tecnici del Tesoro stanno mettendo a punto il perimetro delle misure del Dl Sostegni atteso al varo la settimana prossima in Consiglio dei ministri. Per le coperture si utilizzerà tutto lo scostamento di bilancio da 32 miliardi richiesto dal precedente governo, più eventuali risorse da reperire tra le pieghe di misure varate in precedenza. E a questo proposito, tra i dubbi da sciogliere, c'è l'utilizzo di 5,3 miliardi accantonati nel decreto Ristori quater licenziato nello scorso dicembre. Nel decreto troveranno ovviamente spazio i ristori a fondo perduto per circa 2,8 milioni di attività colpite dai danni economici dei lockdown. Rientreranno tra i beneficiari, abbandonato il parametro dei codici Ateco utilizzato lo scorso anno, coloro i quali hanno un fatturato da 10 milioni, mentre nei precedenti interventi il limite era fermo a 5 milioni.

LA FORMULA

Il ristoro sarà calcolato sul decremento di fatturato medio mensile del 2020 rispetto al 2019, e in base al decremento ci sarà una formula che quantificherà il rimborso. Il decreto istituirà un fondo specifico per il turismo di montagna, ed in particolare per gli impianti di Sci. Per le famiglie in dad per la chiusura delle scuole arriva il rifinanziamento dei congedi parentali e i bonus baby sitter. In cantiere anche un sostegno dei Comuni e delle Regioni che, a causa della pandemia, stanno registrando minori entrate, garantendo così l'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini e il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza e Rem. Sul fronte fiscale si prefigura un intervento sulle cartelle esattoriali, favorendo la pulizia del magazzino da tutte quelle posizioni che sono difficilmente recuperabili e che generano solo costi per l'Agenzia delle Entrate. Tra le ipotesi allo studio lo stralcio delle cartelle ante-2015 inferiori a 5mila euro, anche se il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, si dice favorevole ad un rialzo della soglia fino a 10mila euro. In arrivo, inoltre, la proroga dei pagamenti delle cartelle esattoriali al 30 aprile, ma riparte la macchina delle notifiche.

Michele Di Branco

