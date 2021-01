IL DANNO

NEW YORK Laptop rubati, archivi saccheggiati in cerca di documenti, stanze remote del Campidoglio raggiunte e violate a colpo sicuro. La macchina della giustizia comincia a reagire a quanto è accaduto mercoledì a Washington: ieri mattina a Phoenix è stato arrestato Jake Angeli, al secolo Jacob Anthony Chansley, trentatre anni, il colorito personaggio con copricapo in pelliccia e corna di bisonte. Custodia di polizia anche per Adam Johnson, l'uomo che ha asportato il leggio della camera, per Richard Barnett, fotografato con i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi; per Derrick Evans, il neo deputato della West Virginia che si è filmato mentre irrompeva nel parlamento, e per almeno altri 60 dimostranti. I deputati della camera intanto hanno tenuto una sessione virtuale di tre ore e mezza venerdì, che è servita a raccogliere le denunce di chi ha subito furti, e a raccogliere informazioni per le inchieste che stanno per partire. A monte c'è una denuncia emessa dal dipartimento di Giustizia il giorno dopo l'assalto: «Materiale relativo alla sicurezza nazionale è stato sottratto durante la rivolta». Si parla della possibilità che microfoni spia siano stati installati negli uffici; che dati critici estratti da computer, o malware e virus inseriti nel sistema. Il dato preoccupante è che l'invasione non è stata del tutto caotica e casuale. La deputata Pramira Jaypal è convinta che l'azione all'interno del palazzo sia stata favorita e diretta da pochi cospiratori d'accordo con gli aggressori, per realizzare obiettivi devastanti, come il rapimento di Nancy Pelosi (l'ex vice colonnello dell'aviazione Larry Brock è stato fotografato alla porta di accesso dell'ufficio della deputata, con un fascio di manette di plastica in mano), e l'impiccagione del vice presidente Mike Pence al pennone della bandiera.

