IL RICORSO

PADOVA Il tentativo di conciliazione a 100.000 euro è fallito: sarà il giudice di Padova a stabilire se e quanto debba essere ristorata la famiglia del Veneziano che lamenta di aver patito «un caso Bibbiano». Si tratta della coppia su cui per nove mesi del 2016 erano gravati i sospetti di maltrattamenti nei confronti di una neonata, mossi da alcuni medici dell'Azienda Ospedaliera ma poi esclusi dai magistrati del Tribunale per i Minorenni e della Procura della Repubblica. Il dubbio era che i due giovani facessero uso di droga, visto che ne erano state rilevate tracce sui capelli della bimba, ma poi le accuse erano state smontate dalla consulenza tecnica d'ufficio: per questo, attraverso il ricorso depositato dall'avvocato Matteo Mion, oltre al risarcimento sul piano civile adesso i genitori chiedono anche di riaprire le indagini sul fronte penale.

LA VICENDA

Tutto era cominciato il 24 febbraio, quando la mamma aveva spiegato di aver fatto involontariamente cadere dall'ovetto la figlioletta di appena 40 giorni. Quest'ultima era stata portata dapprima al Pronto Soccorso di Mirano e quindi al Pronto Soccorso Pediatrico di Padova, dov'era poi stata sottoposta a una trasfusione e a un intervento a causa di un profondo taglio alla lingua. Dopo 3 giorni in Pediatria, la piccina era stata trattenuta per altri 45 con la madre nella Casa del bambino maltrattato, mentre il 7 marzo era stata riscontrata la presenza di sostanze nei suoi capelli. Dopo la segnalazione dei sanitari, il 9 aprile il Tribunale dei Minorenni aveva sospeso la responsabilità genitoriale della coppia e posto la piccola in ambiente protetto.

Nel frattempo l'avvocato Mion aveva però allertato la Procura di Venezia, che aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti e commissionato una perizia al medico legale Silvano Zancaner e al tossicologo forense Giampietro Frison. Gli esperti avevano confermato l'ipotesi della caduta accidentale, escluso che il papà fosse un consumatore di stupefacenti e motivato la positività al tramadolo della mamma con la somministrazione del farmaco effettuata dopo il parto, non scartando la possibilità che la contaminazione fosse «avvenuta in ambiente ospedaliero». Su questo e sugli altri punti, va detto, l'Azienda non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Alla fine era comunque stato archiviato tutto, tanto che il 21 novembre la magistratura aveva pure cancellato l'affidamento della piccina al servizio sociale.

I DANNI

Ora la famiglia passa formalmente al contrattacco con una sfilza di richieste di risarcimento per vari profili di danno, in aggiunta a quello patrimoniale per le spese legali sostenute. Biologico: la neonata non sarebbe stata «adeguatamente curata dai sanitari della struttura ospedaliera di Padova» e sarebbe stata «privata per mesi dell'affetto di entrambi i genitori» e «costretta coattivamente a vivere in una casa famiglia quindi fuori dalla propria casa». Morale ed esistenziale: i genitori sarebbero stati «ingiustamente accusati di fare uso di sostanze stupefacenti» e sottoposti all'esposizione mediatica «pur non avendo alcuna responsabilità». Danno da omesso consenso informato: mamma e papà non sarebbero stati «correttamente informati dalla Struttura Sanitaria di quanto stava loro accadendo». Ipotizzando i reati di abuso d'ufficio e sequestro di persona, l'avvocato Mion chiede infine che gli atti del procedimento siano trasmessi alla Procura di Padova, «attesi i profili di responsabilità penale addebitabili al personale sanitario».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA