LA CIRCOLAREVENEZIA Il Veneto è entrato in fase 4: significa che, a causa dell'aumento dei ricoveri sia nelle aree non critiche che nelle terapie intensive, dalla settimana prossima saranno sospesi tutti gli interventi chirurgici programmati per i quali è previsto il ricovero in rianimazione. Ma saltano anche le attività di specialistica ambulatoriale. In compenso il personale medico e infermieristico sarà dirottato nei centri vaccinali....