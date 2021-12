I CONTROLLI

VENEZIA C'è anche il Nordest fra i controlli del Nas sul rispetto dell'obbligo vaccinale per i sanitari. A partire da novembre, i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno monitorato 6.600 posizioni in tutta Italia, scovando 308 figure che svolgevano l'attività sebbene inadempienti alla legge, tanto che sono stati deferiti in 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altri addetti, ritenuti responsabili di esercizio abusivo della professione. Fra questi anche una donna individuata a San Donà di Piave.

NELLA RSA

Si tratta di un'infermiera che, al termine del turno di lavoro notturno, è stata sorpresa dal Nas di Treviso in servizio in una Rsa sandonatese. La sanitaria era stata sospesa dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Trento per non essersi sottoposta all'obbligo vaccinale, per questo è stata denunciata a piede libero e segnalata alle competenti autorità amministrativa e sanitaria. Per lo stesso motivo i carabinieri di Trento hanno deferito due medici in una clinica di otorinolaringoiatria di Bolzano. Di nuovo il Nas trevigiano, invece, nella Marca ha sanzionato un dentista e la sua igienista dentale, che lavorava senza il Green pass. Multati quattro farmacisti che avevano contatti con il pubblico senza indossare la mascherina. (a.pe.)

