Sorgato: «Isabella è viva sparita per sua volontà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LETTERAPADOVA Dietro alle sbarre di una cella del carcere Due Palazzi di Padova dal 16 febbraio del 2016, Freddy Sorgato ha ritrattato tutto. Condannato in primo e secondo grado a trent'anni di carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, il ballerino di Noventa Padovana attraverso una lettera al Gazzettino si è professato innocente e vittima della giustizia. Due pagine scritte in stampatello e vergate con una penna di colore blu. Due i passaggi chiave: quando...