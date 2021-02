Graziano Ruzza è stato il primo paziente a uscire vivo dalla Terapia intensiva del Covid Hospital di Schiavonia (Ulss 6 Euganea). Padovano di Agna, 53 anni, idraulico, è uno dei 2.086 intubati che in Veneto sono guariti, dopo essere rimasto sedato per 18 giorni. «Sono stato graziato dal Coronavirus», racconta.

Com'è iniziato tutto?

«Con un leggero mal di gola e poco appetito. Era un venerdì. Martedì 10 marzo ancora non mangiavo e non dormivo, così ho preso appuntamento dal medico. È bastato che gli dicessi i sintomi, per vedergli comporre il 118. L'ambulanza mi ha portato in Pronto soccorso. La radiografia ha mostrato la polmonite bilaterale e il tampone ha confermato la positività. Ho trascorso la prima notte in astanteria, poi sono stato ricoverato in Pneumologia. Per due giorni ho indossato il casco con l'ossigeno, ma non miglioravo, anzi».

Cosa succedeva?

«Mi cambiavano di posizione ogni ora, ma facevo sempre più fatica a respirare. Il sabato un medico mi ha detto che dovevano intubarmi. In dieci minuti, mentre mi trasferivano in Terapia intensiva, mi è passata davanti la vita. Ho avuto appena la forza di chiedere ai sanitari: vedrò ancora mia moglie e mio figlio? Faremo il possibile, mi hanno risposto. Poi mi sono addormentato».

Ricorda qualcosa di quelle due settimane e mezza?

«Tutti gli incubi. Ma anche i sogni: ero su una spiaggia a Miami, avevo aperto una concessionaria di Lamborghini...».

Quando si è risvegliato, cos'ha visto intorno a sé?

«I medici e gli infermieri, con le lacrime agli occhi: ero il primo di 56 malati che tornava alla vita. Mi hanno detto che sono stato uno stimolo per loro, dopo tanta frustrazione per le cure che sembravano non funzionare. Vorrei ringraziarli tutti, a cominciare dal primario Fabio Baratto e dalla sua équipe».

Cos'ha pensato in quei momenti?

«Tre cose. Dio esiste. Ognuno di noi ha un destino e questo non era ancora il mio momento. Viva la medicina».

Com'è stato il decorso?

«Sono rimasto in ospedale per un'altra settimana, fino al 10 aprile, per cui un mese in tutto. Fortunatamente non ho avuto nessuno strascico e ancora non so spiegarmelo. Per dire, un amico che si è ammalato in quello stesso periodo, tuttora ha problemi respiratori. Senza contare tutti quelli che non ce l'hanno fatta, magari senza avere nessuna patologia pregressa. Ho un grande dispiacere per loro».

È cambiata la sua vita?

«Ho ripreso a lavorare come prima, con tante trasferte dall'Emilia Romagna alla Lombardia, ma mai senza mascherina e igienizzante. Evito i ristoranti affollati, entro in albergo quando non vedo nessuno. Ho sviluppato gli anticorpi, ma mi è rimasta la paura di contagiarmi ancora». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA