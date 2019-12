«Sono sempre animali, ma potrebbero anche aver tentato di chiamarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«I cani sono animali, non dimentichiamolo». Così esordisce Aldo Costa, direttore del settore Veterinario dell'Ulss 6, commentando quanto accaduto ieri a Pozzonovo. Dottore, che spiegazione può esserci a una tale tragedia?«Preferisco parlare in generale, non del caso specifico, visto che non si sa ancora nulla di quanto successo. Attendiamo l'esame dell'anatomopatologo sul corpo della vittima. In ogni caso, spesso ci dimentichiamo che i cani sono pur sempre animali, con degli istinti. L'uomo, migliaia di anni fa ha deciso di addomesticarlo...