LA MAPPATURA

ROMA Circa 6.000 aziende sono già inserite nella mappatura di Confindustria che si concluderà domani. Grandi imprese, ma anche medie e piccole, e non associate a Confindustria, pronte a vaccinare i propri dipendenti in un percorso parallelo a quello avviato dal governo. Ci sono i big a partecipazione pubblica, come Eni, Enel, Poste, Fs, Fincantieri, Leonardo e Inps. Ma anche Tim, Vodafone, Pirelli, Stellantis, Michelin, Lamborghini, Ferrero e Barilla, solo per citarne alcuni esempi di aziende disponibili a comunicare gli spazi eventualmente a disposizione e per quanto tempo. E nel caso delle aziende più dotate, il piano vaccinazioni di massa potrà andare anche oltre i dipendenti e i loro familiari, estendendo la profilassi anche a terzi, come confermato ieri dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi a Porta a Porta. Il modello è quello delle Fabbriche di Comunita invocate più volte dallo stesso presidente.

Una volta definita, la mappatura sarà consegnata al Commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, che a quel punto provvederà a verificare l'adeguatezza dei siti secondo i protocolli di sicurezza, rigorosamente forniti di medico aziendale, e validarne l'utilizzo anche considerando la posizione geografica. L'idea è quella di avere in mano uno schema a geometri variabili, tenendo presente che trattandosi di un'iniziativa di sanità pubblica prevede che la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo sia propria dell'Azienda Ulss di riferimento. In prima linea ci sono anche i Supermercati Il Gigante, le Coop raccolte nell'Uecoop con i suoi 150 siti, il gruppo Conad e perfino Coldiretti si è detta pronta per 1,5 milioni di agricoltori.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

