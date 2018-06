CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sono rimasto stupefatto, un ministro della Repubblica non può esprimersi in questo modo».Il docente di cultura rom, musicista e scrittore Santino Spinelli in arte Alexian, che vive a Lanciano (Chieti) commenta le dichiarazioni del ministro Salvini sul censimento su base etnica. Che ne pensa?«A questo punto intervenga il Capo dello Stato. Del resto non sono parole decorose quelle di Salvini, un cittadino come noi, e sono certo che non voleva esprimersi in questo modo. Del resto noi siamo vissuti così non per scelta, ma in seguito a...