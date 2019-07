CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono la ragazza che ha segnalato la Golf guidata dall'assassino (presunto ndr.), l'altra sera intorno all'una di notte a Jesolo, pochi minuti prima dell'incidente. Vorrei tanto dire chi sono ma per la privacy almeno fino al processo (se ci sarà) preferisco rimanere anonima.La prima chiamata l'ho effettuata all'una e 12. Segnalavo questa Golf (indicando la targa) che guidava come un folle davanti alla macchina guidata dal mio ragazzo. Prima di chiamare gli dissi: «Questa macchina farà un incidente». Così decidemmo di chiamare. Il resto non...