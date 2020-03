Sono giorni duri per i sindaci in questi tempi di Coronavirus. Nel padovano sono due i primi cittadini alle prese con l'emergenza. Giuliano Martini di Vo', il paese dei primi due contagiati veneti, e Stefano Tonazzo, di Limena, dove si contano nove infetti, tra cui la prima bambina. Sono entrambi comuni piccoli, dove tutti si conoscono e dove il sindaco ha grandi responsabilità e poche risorse economiche. Ma con il Coronavirus ora bisogna fare uno sforzo ulteriore, come racconta Tonazzo.

Sindaco, l'avrebbe mai pensato quando è stato eletto a maggio che le sarebbe toccato affrontare una situazione simile?

«Coronavirus? Mai. Ma diciamo che noi sindaci ormai siamo pronti a tutto, siamo in trincea. Ne vediamo di tutti i colori. Temevo più magari un rischio alluvione visto il recente passato. Invece no, ecco l'emergenza sanitaria. Per fortuna non siamo soli».

In che senso?

«Nel senso che è un'emergenza che tutto il Veneto sta affrontando. Tutti i sindaci sono coinvolti, senza contare che dobbiamo attenerci alle regole che vengono date dallo Stato in accordo con la Regione. Il che da un certo punto di vista è positivo, dall'altro no».

Ci spieghi meglio.

«E' positivo perché l'azione è studiata in maniera complessiva. E' negativo perché non abbiamo libertà di scelta. Tanto per dire, poi, è ormai tarda sera (ieri, ndr) e ancora non ho visto il decreto del consiglio dei ministri firmato. Come mi dovrei muovere?».

Questa settimana si procederà alla sanificazione della scuola frequentata dalla bambina contagiata?

«Sì, mercoledì. Costerà 5-6mila euro. Noi provvederemo ai luoghi pubblici, i privati che vorranno sanificare case o luoghi di lavoro, invece, dovranno pagare di tasca loro».

Ha già delle idee su quel che vorrebbe fare?

«Vorrei riaprire la biblioteca, ma devo capire in che modo, in base al decreto. E poi a Limena insiste uno dei più grandi cinema multisala del Veneto. Se possibile vorrei concedere la riapertura, anche qui, ovviamente, sulla base delle disposizioni ministeriali. Magari una fila sì e una no, o con dei posti in mezzo liberi tra gli spettatori».

