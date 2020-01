Si chiama Comunità giovanile ed è l'unico servizio residenziale per minori finiti nel vortice delle dipendenze. Si trova a Conegliano e fa parte del privato sociale accreditato. «Un'eccellenza, ma non è sufficiente» dice Michela Frezza, responsabile del Serd di Conegliano, che spiega come lavora la comunità al civico 133 di via Ortigara.

A quanti anni arrivano in comunità per disintossicarsi?

«Abbiamo avuto casi di ragazzini che si sono rivolti ai servizi già a 12 anni, con un problema evidentemente iniziato in precedenza. Ora l'ospite più giovane della comunità ha 14 anni, è una ragazzina perché il problema delle dipendenze si sta intensificando tra le femmine».

Quanti posti avete?

«Una ventina, ma essendo l'unico servizio residenziale per minori in tutta la regione non è in grado di rispondere al fabbisogno dei ragazzini che presentano problemi di dipendenza».

Che dipendenze hanno gli ospiti?

«Da cannabis in tutte le forme, abbiamo casi che arrivano a doverla assumere 10-20 volte al giorno. E gli effetti neurologici sulla formazione del cervello di un adolescente sono molto gravi. Non è la cannabis di un tempo, hanno fatto innesti pericolosi e crea ora una forte dipendenza. Ci sono poi gli assuntori di psicofarmaci in particolare oppioidi, ora si sta diffondendo anche l'ossicodone un farmaco pensato come antidolorifico, e infine di eroina sia inalata che iniettata».

Chi sono questi ragazzini?

«Il fenomeno è trasversale, in questo va detto che la droga è democratica. Ci sono figli di professionisti, di genitori divorziati, di famiglie modello, c'è davvero di tutto».

Come può accorgersi un genitore che il figlio fa uso di droghe?

«Tra i segnali i cambiamenti di comportamenti, ad esempio se inizia ad andare male a scuola mentre prima andava bene, il ritiro sociale, gli sbalzi di stati d'animo».

Cosa fare per prevenire?

«I ragazzi non devono avere disponibilità di denaro, la droga costa. La comunità è anche un importante punto di riferimento per il territorio a sostegno delle famiglie. Come servizio lavoriamo con le scuole e facciamo incontri con i genitori su abuso di droghe e alcol, pure questo molto diffuso tra i giovanissimi».

