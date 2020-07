L'ALLARME

JESOLO Gli ultimi undici sono partiti ieri mattina, poco prima delle 13. Tutti i 42 migranti positivi al Covid-19 hanno lasciato Jesolo. Si tratta dei richiedenti asilo ospitati al centro della Croce rossa di Jesolo, dove sono arrivati negli ultimi tre anni dopo essere sbarcati in Sicilia. Giovedì era stata ufficializzata la presenza di un focolaio, con 43 positivi dei quali uno è un operatore. In accordo con la Prefettura è stato disposto il trasferimento delle persone contagiate in strutture protette. I primi 31 sono partiti giovedì sera, gli altri ieri mattina. In entrambi i casi a bordo di un bus della Croce rossa scortato dalle forze dell'ordine. A rimanere a Jesolo, in rigoroso isolamento per due settimane, sono 85 richiedenti asilo, per il momento tutti negativi. Per questo la Questura ha disposto un presidio fisso con un constante controllo dell'area. Ma a proprio attorno al centro ora si è concentrata l'attenzione. Del resto la convivenza di questa struttura con la città è sempre stata travagliata. A far discutere è soprattutto l'opportunità di dare accoglienza a dei richiedenti asilo in una città turistica come Jesolo.

LE PROTESTE

Soprattutto ora che le strutture ricettive stanno registrando diverse disdette. E anche per questo si stanno moltiplicando le richieste di chiusura del centro. Ma anche quella di fare chiarezza. «Quanto accaduto spiegano Alberto Maschio e Angelo Faloppa, presidenti dell'Associazione jesolana albergatori e Confcommercio - evidenzia come ci siano delle responsabilità: non è, infatti, possibile che si sia arrivati a ben 43 contagiati (pure asintomatici) in un'unica struttura. Premesso che ci auguriamo che tutti i contagiati guariscano quanto prima, quanto accaduto fa e farà male alla città, per cui vanno stigmatizzate eventuali negligenze. Chiediamo che vengano fatti tutti i necessari accertamenti, anche con formali indagini se necessario e che chi ha sbagliato paghi». Sulla stessa scia anche il sindaco Valerio Zoggia: «Non voglio dare giudizi dice - però è necessario capire cosa è successo. Esistono dei protocolli: va chiarito se sono stati attuati e in quale modo. È fondamentale capire cosa non ha funzionato». La questione a Jesolo è stata affrontata anche nel Consiglio comunale di giovedì sera. E ancora una volta non sono mancati gli appelli alla chiusura del centro. «Questa struttura ha ribadito Nicola Manente, capogruppo di Forza Jesolo, lista di maggioranza - deve essere chiusa, non possiamo più aspettare. Quest'ultimo episodio, gestito in modo pessimo visto l'alto numero di contagi, sta danneggiando la nostra città». Posizione condivisa anche da Lega e Scelgo Jesolo, liste di opposizione.

Giuseppe Babbo

