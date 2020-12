Sono 0,3 millilitri. Poche gocce di liquido capaci di liberare dall'incubo. Ci vogliono tre secondi per iniettarle ad Alice Soldà, 58 anni, infermiera del pronto soccorso di Schiavonia, l'ospedale del primo contagio veneto e della prima vittima del Covid. Lei offre la spalla sinistra a Liliana Faccioli, e subito dopo si ritrova il tatuaggio della speranza. «Come si sente?» le chiede l'assistente. «Tutto bene, normale». Ecco l'aggettivo della svolta. «Sono emozionata - aggiunge - è un momento particolare, speriamo che da adesso le cose cambino. Sono stati dieci mesi impegnativi, stressanti, durante i quali abbiamo cercato di dare risposte veloci ed efficienti. Non è ancora finita, c'è ancora molta strada da fare. Ma è un punto di partenza. L'abbiamo aspettato tanto ma la speranza è che il vaccino ci dia una mano. È giusto farlo, io non ho timori». Stavolta il messaggio è racchiuso nel corpo dei messaggeri. Portano in giro la scienza e insieme il dolore per coloro che non ne beneficeranno.

Subito dopo vengono vaccinati i primari delle rianimazioni degli ospedali del territorio e altro personale sanitario. Fra loro Monica Bergantin. La sua è una storia singolare. Ha sconfitto il cancro a una mammella. Poi quello alla tiroide. Si è messa a studiare per diventare infermiera e ora lavora alla rianimazione di Piove di Sacco. «Abbiamo dato ai pazienti una carezza in più in queste feste ma non basta. Ora dobbiamo tutti avere più fiducia ancora nella medicina e vaccinarsi senza paura. A chi mi dice: non so che cosa c'è dentro, rispondo: non lo sapete nemmeno per un'aspirina. Il male peggiore che può fare è di non fare niente».

Don Marco Galante parroco dell'ospedale ha vissuto un mese intero a novembre recluso a Schiavonia, in una stanza apposita per assistere i pazienti malati di Covid. Ora ci va mezza giornata. «Hanno una grande tenacia, e i medici con loro. Credo che questo vaccino sia frutto del talento degli uomini illuminati da Dio».

Ricorda il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta. «In questo ospedale il 21 febbraio è cominciato tutto. Vennero chiusi dentro anche i visitatori quando l'intuizione dei medici permise di scoprire la presenza del virus. L'ospedale fu isolato e fu costituita una cintura sanitaria per poter testare le oltre 500 persone che c'erano dentro. Nasceva così il primo ospedale Covid in Italia. Oggi qui è una giornata storica, da segnare triplamente in rosso sul calendario. Dopo aver giocato per dieci mesi in difesa, in questa ultima domenica dell'anno diventiamo convintamente attaccanti».

