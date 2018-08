«Sondaggi pro Lega» Di Maio prova a domare la fronda dei 60 ribelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Più che l'uno vale uno e i voti online su Rousseau, stavolta hanno prevalso i cari, vecchi sondaggi. Quelli mostrati a Luigi Di Maio, dove la «curva» del consenso, come si dice in gergo, è in salita per la linea anti-sbarchi (e anti-Ue) di Matteo Salvini e in picchiata, invece, per chi la pensa all'opposto. È con queste rilevazioni riservate che il capo politico del Movimento ha provato a domare la fronda più riottosa dei parlamentari - almeno una sessantina tra deputati e senatori, assicura chi si è messo a fare di...