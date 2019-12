Somalia, strage di studenti Allarme degli 007 europei: «La jihad si prende l'Africa»

L'ATTENTATO

ROMA C'era un pullmino di studenti dell'Università Benadir, che dieci anni fa fu colpita dai terroristi di Al Shabaab durante una cerimonia di laurea (22 i morti, compresi tre ministri). E c'era una squadra di ingegneri turchi che costruiscono una strada vicino al check point che da Mogadiscio controlla il traffico verso Afgoi. Ma resta incerto l'obiettivo del kamikaze al volante del camion-bomba, intercettato forse dai militari, che si è fatto saltare al posto di blocco scatenando alle 8 di ieri un inferno di terrore e schegge incandescenti per decine di metri: 92 i morti accertati e 128 i feriti nel provvisorio bilancio serale di fonti ospedaliere. Molti corpi irriconoscibili, carbonizzati e mutilati. In tanti sono spirati in ospedale per mancanza di sangue.

Uno degli attentati più gravi in dieci anni di stragi perpetrate in Somalia da Al Shabaab, gruppo legato a Al Qaeda e autore di massacri e rapimenti fino in Kenya. Almeno 17 gli universitari uccisi. O forse erano ingegneri turchi il bersaglio (la Turchia ha in Somalia una base militare). Ma siccome i morti di ieri sono somali e musulmani più che stranieri, come i 600 dell'ottobre 2017, la rivendicazione Al Shabaab potrebbe non arrivare: nuocerebbe alla causa, osserva Rita Katz che col Site monitora in rete la galassia jihadista. A Mogadiscio ieri la Camera bassa ha approvato la legge elettorale in vista delle elezioni 2020. Ma larghe fasce di territorio sono sotto controllo degli Al Shabaab, come la roccaforte di Tiyeglow dove i contadini combattono a raffiche di Kalashnikov l'invasione di locuste che ha distrutto 70mila ettari in una regione stremata dalla siccità del 2017, con due milioni di persone alla fame.

GLI ITALIANI

A Mogadiscio operano anche un centinaio di militari italiani in una missione europea di addestramento della polizia. Il camion-bomba di ieri è solo l'ultimo di una serie di attentati che hanno insanguinato l'intero Sahel, corridoio semi-arido che attraversa l'Africa a sud del Sahara dalla Mauritania alla Somalia passando per Mali, Ciad, Nigeria e Burkina Faso.

IL DOCUMENTO

Un documento segreto del ministero della Difesa tedesco, diffuso dalla Dpa, denuncia «aree vaste e scarsamente popolate con limitato o nessun controllo statale» che permettono alle reti «criminali e jihadiste» di operare indisturbate. Dalla costa atlantica al Mar Rosso, una miriade di sigle del Jihad sviluppa attività criminali e insidia i governi. Un centinaio i morti in un recente attentato in Burkina Faso, dove operano il Gruppo di sostegno a Islam e musulmani (Jnim) e lo Stato Islamico del Grande Sahara (Isgs). Formazioni che si oppongono alla presenza straniera (francese e tedesca) e mirano a esacerbare i conflitti inter-tribali. Attive anche nel Mali, insieme a Al Qaeda del Maghreb islamico (Aqmil). Grande la preoccupazione della Francia, che ha schierato in assetto non solo ricognitivo ma offensivo i droni Made in USA e impiega 4500 uomini nella Operazione Barkhane, scattata nel 2014 per evitare la presa jihadista di Bamako, la capitale del Mali, e che però non ha ancora liberato il Sahel dal terrore.

I tedeschi hanno inviato 1100 militari in quella che è la più rischiosa missione di pace delle Nazioni Unite (Minusma), che ne conta 15mila per stabilizzare il Paese. Intanto, il 24 dicembre, 35 civili sono stati uccisi dagli islamisti nel nord del Burkina Faso in una battaglia con 80 assalitori morti. Ai primi di dicembre un attacco a una base militare nel Nord del Niger ha provocato 73 vittime tra i soldati. E il 16, l'inviato dell'Onu per l'Africa occidentale e il Sahel (dal quale gli Usa vorrebbero defilarsi), Mohammed Chambas, ha informato il Consiglio di Sicurezza di una «violenza senza precedenti» inclusi terrorismo e crimine organizzato. L'anima nera, Al Qaeda. E l'altro ieri i jihadisti della Provincia dell'Africa occidentale dello Stato islamico hanno diffuso un video rivendicando il massacro di 11 cristiani nel Nord-Est della Nigeria, terra di scorribande e stragi di Boko Haram. Qui, lo scrittore e filosofo Bernard-Henri Levy ha testimoniato in un reportage l'avanzata dei Fulani, «un Boko Haram ancora più grande, in espansione e rampante», che sogna il Califfato. Dal Medio Oriente, il terrorismo jihadista si sposta in Africa, e attraverso il Sahara preme su Algeria, Libia, Tunisia e Egitto. Affacciandosi alle coste del Mediterraneo.

Marco Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA